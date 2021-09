https://it.sputniknews.com/20210928/una-bomba-ad-orologeria-minaccia-la-cina-rischio-molto-piu-grande-di-evergrande-13098430.html

Una bomba ad orologeria minaccia la Cina: rischio molto più grande di Evergrande

La Cina sta vivendo una crisi energetica per la carenza di carbone, tanto che alcune fabbriche hanno dovuto interrompere la loro produzione, comprese quelle... 28.09.2021, Sputnik Italia

Almeno 15 società cinesi hanno segnalato interruzioni della loro produzione, mentre più di 30 società quotate a Taiwan hanno cessato l'attività. Il problema è sorto dopo che è stato fatto un adeguamento degli standard di emissione di gas inquinanti e sullo sfondo di una forte domanda da parte delle imprese che ha spinto i prezzi dei servizi energetici ai massimi storici. Anche le industrie dell'acciaio, dell'alluminio e del cemento sono state duramente colpite da restrizioni alla produzione con circa il 7% della capacità di alluminio bloccata e il 29% della capacità di cemento.Nel Jiangsu, una provincia vicino a Shanghai con un'economia grande quasi quanto quella del Canada, le acciaierie hanno chiuso e alcune città stanno spegnendo i lampioni, riferisce El Financiero. Per ora la società statale della rete elettrica (SGCC, per il suo acronimo in inglese) ha promesso di garantire la fornitura elettrica di base e di evitare tagli. Questa crisi energetica sta innervosendo i mercati azionari cinesi in un momento in cui già mostra segni di rallentamento e incontra difficoltà nel settore immobiliare e tecnologico. Il Paese asiatico si è impegnato a ridurre l'intensità energetica del 3% nel 2021 per raggiungere i suoi obiettivi climatici, dopo che solo 10 delle 30 regioni del continente hanno raggiunto i propri obiettivi energetici durante la prima metà dell'anno.

