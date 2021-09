https://it.sputniknews.com/20210928/umiliati-come-mai-prima-dora-trump-commenta-le-migliaia-di-migranti-lasciate-entrare-negli-usa-13084521.html

"Umiliati come mai prima d'ora": Trump commenta le migliaia di migranti lasciate entrare negli USA

"Umiliati come mai prima d'ora": Trump commenta le migliaia di migranti lasciate entrare negli USA

L'ex presidente Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione molto critica dopo la rivelazione del segretario del Dipartimento per la sicurezza interna... 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T15:26+0200

2021-09-28T15:26+0200

2021-09-28T15:26+0200

mondo

usa

immigrati

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12785117_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_5c7aec99d9d00679155dbc0b0576edc9.jpg

Trump, che è sempre stato critico nei confronti delle politiche sull'immigrazione dell'attuale amministrazione, ha reagito con veemenza alle recenti esternazioni del segretario del DHS (Dipartimento per la sicurezza interna), Alejandro Mayorkas, che ha ammesso che migliaia di migranti irregolari sono stati fatti entrare da un campo di prima accoglienza a Del Rio, in Texas, negli Stati Uniti.Affermando che gli immigrati haitiani sarebbero stati rilasciati "senza controlli, ma anche senza una minima idea di chi fossero", ha sottolineato che alcuni di loro potrebbero avere "malattie estremamente contagiose, persino peggiori del virus cinese", riferendosi, apparentemente, alla pandemia COVID-19."Non hanno maschere e non sono sottoposti a restrizioni, ma solo lasciati liberi di vagare per tutto il nostro Paese e influenzare quella che solo un anno fa era una grande Nazione. Ora siamo una Nazione umiliata come mai prima, sia dal punto di vista dell’imbarazzo storico, con il ritiro dall’Afghanistan, sia per l’imbarazzo ai nostri confini, da dove milioni di persone si stanno riversando nel paese. La nostra Nazione è al collasso!”, ha detto Trump.La controversia sulla difficile situazione al confine meridionale degli Stati Uniti si è intensificata di recente, dopo che Alejandro Mayorkas ha ammesso, in l'intervista a Fox News di domenica, che circa 12.000 immigrati illegali da Haiti sono stati rilasciati negli Stati Uniti a partire dal 9 settembre.Migliaia di immigrati, per lo più da Haiti, scampati alla crisi politica ed economica e al recente devastante terremoto, avevano iniziato a radunarsi in Texas, vicino al confine tra Stati Uniti e Messico, alla fine del mese scorso. Gli haitiani hanno costruito un accampamento improvvisato sotto un ponte che collega Del Rio in Texas con Ciudad Acuna in Messico.

https://it.sputniknews.com/20210926/trump-ribadisce-di-aver-vinto-le-elezioni-presidenziali-del-2020-13053303.html

marco paradigma E pensare che noi italiani è dal 43 (Badoglio) che siamo umiliati. Oggi, addirittura, con Draghi abbiamo pure un Badoglio Reloaded. 0

1

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, immigrati, donald trump