Tolti i gradi a Pappalardo, il capo dei gilet arancioni non è più generale dei Carabinieri

La Difesa degrada con disonore l’ex generale dei Carabinieri Antonio Pappalardo, il ministero lo ha deciso con un provvedimento amministrativo, togliendogli il... 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T11:48+0200

2021-09-28T11:48+0200

2021-09-28T11:48+0200

Ma non è la prima volta che a Pappalardo viene notificata la sospensione del grado di generale. Il Ministero della Difesa ci aveva già provato in passato, ma il Tar del Lazio aveva dato ragione al carabiniere fuori dagli schemi.Anche questa volta Pappalardo considera un abuso quanto gli è stato notificato dalla Difesa e si dice pronto ad andare in tribunale, chiedendo un risarcimento danni da due milioni di euro, riporta il Corriere della Sera.Pappalardo ha avuto un passato da deputato dei Socialdemocratici tra il 1992 e il 1994, ai tempi della cosiddetta 'seconda Repubblica'. Per pochi giorni è stato anche sottosegretario alle finanze del governo di Azeglio Ciampi.Negli ultimi anni, però, ha assunto una linea molto estrema, fondando il movimento dei gilet arancioni, dopo aver seguito il fenomeno dei 'forconi', quindi si è reso partecipe degli 'arresti' simbolici di alcuni esponenti politici, che a suo dire non sarebbero stati eletti dal popolo.In piena pandemia, la totale conversione al mondo dei no-vax, sostenendone le tesi negazioniste. E proprio questa sua posizione ha fatto scattare il nuovo provvedimento della Difesa, che considera il comportamento di Pappalardo una violazione dei doveri discendenti dal giuramento fatto e disonorevole nei confronti delle forze dell’ordine.

Irina Derefko Stanotte, non riuscirà a dormire....... 0

sukoj 200 un grande il Generale ! LO stato è complice della dittatura nazivaccinale 0

