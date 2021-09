https://it.sputniknews.com/20210928/svezia-esplosione-scuote-il-centro-di-gteborg-25-feriti-13084087.html

Svezia: un'esplosione scuote il centro di Göteborg, 25 feriti

Svezia: un'esplosione scuote il centro di Göteborg, 25 feriti

Venticinque persone sono state ricoverate, dopo una potente esplosione che ha scosso stamattina la città svedese di Göteborg. 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T08:00+0200

2021-09-28T08:00+0200

2021-09-28T09:44+0200

esplosione

svezia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/13084334_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_668f28f3649d2dbc43f62b744a8e804f.jpg

Una potente esplosione ha scosso stamattina, intorno alle 5, ora locale, un palazzo residenziale nella zona Annedal, a Göteborg. Secondo quanto comunicano i media locali, fino a 25 persone sono state ricoverate, alcune di loro gravemente ferite.La polizia e i mezzi di soccorso stanno operando sul posto. Il palazzo è stato evacuato.Presenti sul luogo dell'esplosione anche un elicottero e numerosi mezzi di soccorso, fa sapere uno dei medici intervenuti nel corso dell'emergenza.La polizia è sul posto, ma è ancora poco chiaro il quadro della situazione:Stando alle testimonianze dei residenti della zona, la situazione sul posto è caotica.Una testimone, che abita nel condominio in questione, riferisce di esser stata svegliata alle 4:30 da un forte boato.I mezzi di soccorso sul postoSul luogo delle oparazioni sono attualmente operative undici ambulanze.Le forze di polizia, subito dopo la forte esplosione, hanno riferito, in un comunicato, che stanno indagando sulle cause del disastro e che non sarebbero state disponibili ulteriori informazioni prima delle 7:30.Sarebbero almeno sei le persone trasportate in ambulanza, oltre ad altre 18 ferite lievemente, che si sono recate in ospedale in bus.Ingrid Fredriksson, del servizio stampa di Sahlgrenska, afferma che tre delle persone che sono state portate in ospedale sono gravemente ferite. Si tratterebbe di tre donne tra i 60, 70 e 80 anni.Il luogo dell'incidente è transennato; l'accesso è limitato agli addetti alle operazioni di soccorso.In pieno svolgimento le operazioni per spegnere il grosso incendio, ancora fuori controllo.Questo è quanto è emerso dalle parole di Jon Pile, capo del servizio di soccorso, alle 8 di questa mattina.

svezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

esplosione, svezia