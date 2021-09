Svenska Dagbladet: Per l'Europa previsto un inverno catastrofico

https://it.sputniknews.com/20210928/svenska-dagbladet-per-leuropa-previsto-un-inverno-catastrofico-13083748.html

Secondo il quotidiano svedese Svenska Dagbladet, l'Europa affronterà un inverno catastrofico a causa della carenza di gas. 28.09.2021, Sputnik Italia

I prezzi record del gas nei paesi europei incidono anche sul costo dell'elettricità, che può portare a gravi conseguenze, scrive l'edizione svedese del quotidiano nazionale Svenska Dagbladet.La ragione principale degli attuali problemi, secondo il consulente per il mercato energetico di Shepherd Energy, Arne Esterlind, è la riduzione delle forniture di gas dalla Russia. Esterlind ha osservato che il volume previsto da Mosca in transito per ottobre è "insolitamente piccolo". Inoltre, il ritardo nel lancio del Nord Stream-2 sta aggravando la situazione.La dipendenza dalle condizioni meteorologiche è diventata un altro problema dell'energia europea, data la prevalenza di centrali eoliche e idroelettriche, osserva l'autore dell'articolo.Un ruolo importante è svolto anche dal calo delle forniture di gas dagli Stati Uniti, dal momento che una quota significativa è stata acquistata, in particolare, dal Brasile.I rappresentanti dell'operatore svedese Svenska Kraftnät non hanno ancora registrato alcuna interruzione nella fornitura di energia, ma notano che il suo costo è aumentato a causa dell'aumento dei prezzi del gas.I prezzi del gas in Europa sono aumentati notevolmente nelle ultime settimane. Ancora solo un mese fa, il valore stimato dei futures più vicini sull'indice TTF aveva superato leggermente i 500 dollari per mille metri cubi e, all'asta del 15 settembre, era balzato ad un record storico, sopra i 960 dollari per mille metri cubi.

