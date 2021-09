https://it.sputniknews.com/20210928/serbia-esercito-in-allerta-per-lescalation-delle-tensioni-al-confine-del-kosovo-serbia---video-13098554.html

Serbia: esercito in allerta per l'escalation delle tensioni al confine del Kosovo-Serbia - Video

Serbia: esercito in allerta per l'escalation delle tensioni al confine del Kosovo-Serbia - Video

Il video girato lunedì mostra l'esercito serbo con quattro veicoli blindati pattugliare la zona vicino al valico di frontiera Kosovo-Serbia a Jarinje. 28.09.2021, Sputnik Italia

Le truppe serbe sono state messe in stato di allerta a causa delle crescenti tensioni con il vicino Kosovo. Anche le truppe della Nato hanno intensificato i pattugliamenti nei pressi dei valichi Kosovo-Serbia. La polizia è stata inviata dopo che il 20 settembre, i serbi residenti nel Kosovo settentrionale hanno organizzato una manifestazione pacifica lungo la linea amministrativa tra la regione e la Serbia centrale contro il divieto imposto dal Kosovo di far circolare macchine con targhe serbe. Il nuovo regolamento richiede che tutti i veicoli che entrano in Kosovo siano dotati di targhe temporanee rilasciate da Pristina, cosa che ha suscitato dissenso tra la popolazione serba. In serata, la polizia kosovara ha lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti ai posti di blocco di Yarine e Brnjak, tuttavia i dimostranti hanno rifiutato di andarsene.

