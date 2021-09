https://it.sputniknews.com/20210928/scienziati-rivelano-possibili-tempi-per-lestinzione-dellumanita-dalla-terra-13098865.html

Scienziati rivelano possibili tempi per l'estinzione dell'umanità dalla Terra

Scienziati rivelano possibili tempi per l'estinzione dell'umanità dalla Terra

Ricercatori canadesi e britannici hanno modellato uno scenario di estinzione per l'umanità. 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T19:53+0200

2021-09-28T19:53+0200

2021-09-28T19:53+0200

uomo

vita

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/634/49/6344938_0:51:1201:726_1920x0_80_0_0_2e362c39934ef738fead56b3c1a16317.jpg

Uno degli scenari del riscaldamento globale prevede la trasformazione della Terra in un luogo inabitabile in cinquecento anni, risulta dall'articolo di un gruppo di scienziati canadesi e britannici nella libreria online Wiley. I ricercatori hanno attirato l'attenzione sul documento sulla strategia per il clima delle Nazioni Unite, che invita i Paesi a intensificare con urgenza i loro sforzi per affrontare l'aumento delle temperature medie globali. Secondo gli scienziati, i rischi a lungo termine sono erroneamente trascurati dall'Onu. Gli esperti hanno presentato tre modelli di cambiamento sul pianeta, il peggiore dei quali implica l'estinzione dell'uomo come specie. Secondo questa teoria, parte della Terra diventerà inabitabile per il riscaldamento e diverse colture, tra cui grano e patate, scarseggeranno per la mancanza di terreni fertili. Gli scienziati hanno sottolineato la necessità di una pianificazione più attenta delle strategie climatiche a livello globale e di unire le forze per scongiurare una catastrofe.

https://it.sputniknews.com/20210926/tutto-torna-scienziati-convinti-di-aver-trovato-la-creatura-piu-antica-sulla-terra-13050205.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uomo, vita, scienza e tech