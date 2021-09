https://it.sputniknews.com/20210928/rifiuta-di-mostrare-green-pass-al-fast-food-e-minaccia-tutti-di-sparare-con-la-pistola-immaginaria-13096533.html

Rifiuta di mostrare green pass al fast food e minaccia tutti di sparare con la pistola, immaginaria

Cosa inventarsi per entrare in un fast food e mangiare? Ad un immigrato clandestino di 48 anni, originario del Kosovo, gli è venuto in mente di fingere di... 28.09.2021, Sputnik Italia

Scene di iniziale incredulità e panico tra il personale del fast food di via Ostiense a Roma, nel quadrante sud della capitale, alle prime ore di martedì 28 settembre. La notizia è riportata da Fanpage. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri della stazione Roma Garbatella, quindi condotto presso l’Ufficio Immigrazione di Roma, dove verranno condotti ulteriori accertamenti per poi essere reimmesso in libertà con nuovo decreto di espulsione.Green pass e protesteIntanto risultano essere 41 gli indagati a Milano per i disordini dell’ultima manifestazione della scorsa settimana. Gli indagati sono stati denunciati per violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati penali.Ad Ancora, invece, un insegnante sospeso dal servizio ha fatto lezione all’esterno della scuola raccogliendo la solidarietà di alcuni studenti.Nei giorni passati una maestra delle scuole materne ha inviato una letterina ai suoi bambini per spiegare perché lei non si vaccinerà mai. La lettera è stata stigmatizzata da più parti.

marco paradigma Quello che non sopporto è perdere tempo e denaro con la spazzatura immigrata. Quando Draghi-Badoglio sarà stato rimosso, si procederà alla più grande deportazione mai vista in questo paese. 0

