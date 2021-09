https://it.sputniknews.com/20210928/prezzo-del-petrolio-brent-torna-ai-livelli-di-80-al-barile-13083541.html

Prezzo del petrolio, il Brent torna ai livelli di $80 al barile

Prezzo del petrolio, il Brent torna ai livelli di $80 al barile

Il prezzo del petrolio Brent ha superato gli 80 dollari al barile per la prima volta dal 2018. 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T07:48+0200

2021-09-28T07:48+0200

2021-09-28T09:22+0200

economia

dollaro

petrolio

bollette

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/10353946_0:931:2048:2083_1920x0_80_0_0_d2f6359296973cff8f0edb3478ccc362.jpg

I prezzi mondiali del petrolio sono aumentati questo martedì mattina, con il prezzo di un barile di Brent con consegna a novembre che supera gli 80 dollari per la prima volta dall'autunno 2018, segnalando che la domanda globale di materie prime sta superando l'offerta, come mostrato dai dati commerciali.Alle 6:16, ora italiana, il prezzo dei futures di dicembre per il greggio Brent è cresciuto dello 0,85%, portandosi a quota 79,36 dollari al barile, quello dei futures di novembre dello 0,83%, arrivando a 80,19 dollari al barile, dopo aver raggiunto in precedenza, durante le negoziazioni di martedì, gli 80,35 dollari. L'indicatore ha superato gli 80 dollari al barile per la prima volta dal 23 ottobre 2018.I futures di novembre per il greggio WTI sono aumentati di prezzo, allo stesso tempo, dello 0,85%, a 76,09 dollari al barile.I prezzi del petrolio sono in aumento ora che migliorano le prospettive per la domanda globale di materie prime, mentre però l'offerta aumenta ad un ritmo più lento.I mercati attendono una nuova previsione dell'OPEC martedì.L'esperto ritiene che ciò aggraverà la mancanza di offerta sui mercati, soprattutto in considerazione del fatto che l'OPEC+ sta aumentando solo marginalmente la produzione.

privietale Che arrivi e superi i 90, più soldi alla Santa Russia!!!!! In culo all'occidente satanico. 0

privietale hahahahah volevano affondare la Russia, che ha una dimensione continentale, inoltre i Russi hanno riscoperto il loro phatos, saranno altri ad affondare e nella merda!!!! 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, dollaro, petrolio, bollette