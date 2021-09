https://it.sputniknews.com/20210928/prezzi-gas-in-europa-superano-i-1000-e-il-nuovo-massimo-storico-13084869.html

I prezzi del gas in Europa superano i $1.000, è il nuovo massimo storico

I prezzi del gas in Europa superano i $1.000, è il nuovo massimo storico

Il prezzo dei futures sul gas nel mercato europeo di riferimento ha toccato un nuovo massimo storico, posizionandosi sopra i 1.000 dollari per 1.000 metri cubi...

I futures sul gas di ottobre per il TTF olandese, l'hub europeo più liquido, sono saliti a quasi 1.030 dollari per 1.000 metri cubi alle ore 07:10, ora di Greenwich. Pochi minuti prima, il prezzo ammontava a circa 992 $.Questo nuovo record aggiunge preoccupazione riguardo a quanto si dovrebbero aspettare le famiglie, in vista di questo inverno 2021/2022.In precedenza, secondo le stime di Unc, il caro bolletta previsto era già di oltre 100 euro per la luce e di 260 euro per il gas, su base annua.La richiesta dei consumatori era già, dunque, quella di intervenire su Iva, accise ed addizionali regionali.Se aggiungiamo a ciò la notizia del record raggiunto dal futures sul gas di oggi, si capisce come questa partita, ancora aperta, interessi enormente e preoccupi tutte le famiglie italiane, che aspettano con la dovuta preoccupazione l'arrivo di questo inverno, che si preannuncia, oltretutto, piuttosto freddo, secondo gli avvisi meteo.

