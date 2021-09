https://it.sputniknews.com/20210928/per-il-senatore-malan-fdi-il-green-pass-peggio-dellobbligo-vaccinale-13095306.html

Per il senatore Malan (FdI) il green pass peggio dell'obbligo vaccinale

Per il senatore Malan (FdI) il green pass peggio dell'obbligo vaccinale

Lucio Malan contesta l'uso del green pass per poter lavorare, ritenendolo "una cosa paradossale" quando nell'articolo 1 della Costituzione è menzionato il... 28.09.2021, Sputnik Italia

Il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan ha duramente criticato l'uso esteso del green pass, che a partire dal prossimo 15 ottobre dovrà essere esibito per poter lavorare ovunque. Malan ha sostenuto che la certificazione verde è "peggiore" dell'obbligo vaccinale.Relativamente alla via di fuga del tampone per chi non vuole vaccinarsi, Malan ha rilevato che è un'alternativa in ogni caso più costosa che in altri Paesi della Ue, come la Germania. Ma il punto cruciale e "paradossale" è che bisogna esibire una certificazione per poter lavorare.Malan ha poi commentato il caso della vicequestore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò, salita sul palco della manifestazione 'no green pass' della capitale. Ha contestato l'affermazione secondo cui l'Italia è uno Stato dispotico, ma il senatore ha notato che "La disobbedienza civile di Gandhi consisteva anche nell'accettare le conseguenze delle proprie azioni di disobbedienza", ha concluso Malan.Ieri l'ex premier e il leader politico del M5S Giuseppe Conte, rispondendo alle domande di un no-vax durante un comizio elettorale nel torinese, aveva difeso la scelta del governo su green pass, rilevando che "senza vaccinarci mandiamo all'aria i sacrifici di tutti".

