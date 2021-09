https://it.sputniknews.com/20210928/omicidio-laura-ziliani-le-figlie-non-rispondono-alle-domande-del-giudice-13089456.html

Omicidio Laura Ziliani, le figlie non rispondono alle domande del giudice

Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip, Paola e Silvia Zani e Mirto Milani si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in riferimento... 28.09.2021, Sputnik Italia

La procura di Brescia, che indaga da mesi prima sulla sparizione dell’ex vigilessa e poi sul ritrovamento del suo cadavere in un bosco, valuta di interrogare nuovamente i tre indiziati tra alcuni giorni.Secondo quanto si apprende, le due sorelle sono state incarcerate nella stessa cella del carcere femminile di Brescia, mentre Mirto Milani fidanzato di Paola, è stato posto in isolamento nella casa circondariale di Canton Mombello, in provincia di Brescia.L’accusa per i tre è di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il movente dell’omicidio, secondo la procura, sarebbe il patrimonio immobiliare della vittima che possedeva dei B&B.La svolta dopo il ritrovamentoIl corpo di Laura Ziliani era stato ritrovato il 10 di agosto scorso a pochi metri dal letto del fiume Oglio, grazie all’esondazione avvenuta in quei giorni. L’esame del DNA aveva sciolto la riserva degli investigatori e confermato l’appartenenza del cadavere in avanzato stato di decomposizione.Alcuni elementi avevano sin da subito insospettito gli inquirenti, come il ritrovamento senza abiti e la testa rasata.L’autopsia approfondita ha svelato particolari che, uniti ai sospetti che gli investigatori avevano da tempo sui tre, hanno portato all’epilogo della triste vicenda.

