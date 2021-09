https://it.sputniknews.com/20210928/mosca-alla-nato-e-allue-bisogna-convincere-pristina-a-ritirare-le-forze-dal-kosovo-settentrionale-13092092.html

Mosca alla Nato e all'UE: bisogna convincere Pristina a ritirare le forze dal Kosovo settentrionale

Mosca alla Nato e all'UE: bisogna convincere Pristina a ritirare le forze dal Kosovo settentrionale

In precedenza, pattuglie delle forze Nato in Kosovo (KFOR) sono arrivate al posto di blocco di Yarine, sulla linea amministrativa tra la Serbia centrale e il... 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T16:12+0200

2021-09-28T16:12+0200

2021-09-28T16:12+0200

russia

nato

unione europea

serbia

kosovo

balcani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/13092255_0:148:3073:1876_1920x0_80_0_0_721bd5b5bbd6dea1577037e41b31129f.jpg

Il ministero degli Esteri russo ha invitato la Nato e l'Unione Europea a fare pressioni su Pristina per ritirare le forze dal nord del Kosovo per scongiurare un'escalation.La Russia è preoccupata per la situazione in Kosovo, gli eventi si stanno sviluppando secondo uno scenario che va di male in peggio, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.Il 20 settembre, i serbi residenti nel Kosovo settentrionale hanno organizzato una manifestazione pacifica lungo la linea amministrativa tra la regione e la Serbia centrale contro il divieto imposto dal Kosovo di far circolare macchine con targhe serbe. Il nuovo regolamento richiede che tutti i veicoli che entrano in Kosovo siano dotati di targhe temporanee rilasciate da Pristina, cosa che ha suscitato dissenso tra la popolazione serba. In serata, la polizia kosovara ha lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti ai posti di blocco di Yarine e Brnjak, tuttavia i dimostranti si sono rifiutati di andarsene.

https://it.sputniknews.com/20210404/vjosa-osmani-e-la-nuova-presidente-del-kosovo-10368576.html

russia

serbia

kosovo

balcani

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, nato, unione europea, serbia, kosovo, balcani