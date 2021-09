https://it.sputniknews.com/20210928/ministro-patuanelli-in-isolamento-causa-contatto-stretto-con-positivo-covid-13093711.html

Ministro Patuanelli, in isolamento a causa dello stretto contatto con un positivo al Covid

Ministro Patuanelli, in isolamento a causa dello stretto contatto con un positivo al Covid

Il ministro delle politiche Agricole Stefano Patuanelli ha annunciato di essere in isolamento fiduciario dopo un contatto stretto con una persona risultata... 28.09.2021, Sputnik Italia

Il ministro lo ha riferito personalmente, partecipando in video conferenza alla presentazione del futuro hub di British American Tobacco svoltasi a Trieste, dove la multinazionale, produttrice di sigarette, ha intenzione di fare un investimento importante.Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, il tampone ha avuto esito negativo.Tra i ministri, anche Giancarlo Giorgetti, capo del dicastero per lo Sviluppo Economico.Da quanto si apprende, Patuanelli è in isolamento a Trieste. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul suo stato di salute.

