Maxi sbarco a Lampedusa: 686 migranti in una volta, più di mille persone all'hotspot - Video

Al centro di accoglienza dell’isola, già congestionato per l’arrivo nei giorni scorsi di altri 5 sbarchi minori, vi sono al momento 1.091 persone, a fronte dei 250 posti disponibili, dopo l’arrivo del vecchio peschereccio stracolmo, proveniente probabilmente, ancora una volta, dalla Libia.Le operazioni di sbarco sono andate avanti per diverse ore sul molo, dove si sono svolte le prime procedure di identificazione e i controlli sanitari. Ora si attende l’arrivo della nave quarantena Aurelia per l’imbarco e per ridare ossigeno al centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola.“Dopo alcuni giorni di maltempo, adesso che c’è il mare calmo sono ripresi gli sbarchi", ha commentato il sindaco di Lampedusa Totò Martello.

Irina Derefko I "caporali" si stanno sfregando le mani. I politici, anche. 2

giovanni Crepassero tutti i servi del regime in un assordante boato compresa l isola dela vergogna 1

