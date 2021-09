https://it.sputniknews.com/20210928/marine-le-pen-promette-referendum-su-immigrazione-se-verra-eletta-presidente-13094682.html

Marine Le Pen, referendum sull'immigrazione se verrà eletta presidente



In precedenza, il portavoce del governo francese Gabriel Attal aveva affermato che Parigi taglierà il numero di visti per i cittadini provenienti da Marocco... 28.09.2021, Sputnik Italia

Marine Le Pen, la leader della destra sovranista francese, ha recentemente affermato che, se verrà eletta all'Eliseo nel 2022, convocherà un referendum nazionale, nel tentativo di limitare severamente l'immigrazione.Parlando al canale France2, la Le Pen ha affermato di voler rendere più difficile l'ingresso nel paese e l'acquisizione della cittadinanza francese.I referendum sono consentiti dalla legislazione francese, ma raramente vengono indetti. L'ultimo grande referendum è stato nel 2005, quando i francesi hanno votato per l'approvazione della Costituzione europea.Marine Le Pen è candidata alle presidenziali francesi del prossimo aprile per il partito Rassemblement National, nato dalle ceneri del Fronte Nazionale. È la terza volta che la Le Pen cerca di essere eletta all'Eliseo, ma nel 2011 e nel 2017 è uscita sconfitta, l'ultima volta al ballottaggio dall'attuale capo di Stato Emmanuel Macron.Sulla scia delle osservazioni della Le Pen riguardo al referendum sull'immigrazione, Attal ha affermato che la Francia ridurrà di quasi un terzo il numero di visti disponibili per i cittadini provenienti da Marocco, Tunisia e Algeria, poiché i loro governi si sono rifiutati di accettare i clandestini espulsi dalle autorità francesi.

Don Camillo Squallido tentativo per raccattare qualche voto. Ma credo che i francesi non sono cosi stupidi come lei crede. 2

msan.mr E da quel dì che lo dovevate fare questo referendum e, sinceramente, dato in pasto così, ad un esito elettorale, a me la cosa non piace tanto, cara signora! Vogliamo continuare ancora a prendere in giro la gente? 1

