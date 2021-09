https://it.sputniknews.com/20210928/mangiare-un-particolare-pesce-puo-regalare-grandi-benefici-al-cuore-13100573.html

Mangiare un particolare pesce può regalare grandi benefici al cuore

Mangiare un particolare pesce può regalare grandi benefici al cuore

Il consumo di alcune vitamine e acidi grassi è strettamente legato a una buona funzione cardiaca. 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T23:09+0200

2021-09-28T23:09+0200

2021-09-28T23:09+0200

alimentazione

salute

benessere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/13100635_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7dbddc801989db999f0f2b19635bd966.jpg

La tilapia è un pesce che contiene acidi grassi Omega-3, proteine ​​e vitamine B, D ed E, il che lo rende un alimento il cui consumo è benefico per il buon cuore e la funzione vascolare, secondo gli esperti di MSD Animal Health in Messico. Alim Castillo, rappresentante di MSD Animal Health in Messico, ha sottolineato che, oltre alla sua facile preparazione, la tilapia aiuta anche a mantenere nella norma i valori di colesterolo e trigliceridi. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi), nel 2020 ci sono stati 218.885 decessi associati a malattie cardiache, la principale causa di morte in Messico. La tilapia occupa attualmente il secondo posto nella produzione di acquacoltura in tutto il mondo, mentre il Messico occupa il nono posto all'interno dei paesi che producono questo pesce.

https://it.sputniknews.com/20210819/pomodoro-e-olio-doliva-preziosi-come-loro-per-il-cuore-12575287.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentazione, salute, benessere