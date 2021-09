https://it.sputniknews.com/20210928/macron-la-grecia-acquistera-caccia-e-fregate-dalla-francia-per-rafforzare-lindipendenza-dellue-13086540.html

Macron: “La Grecia acquisterà caccia e fregate dalla Francia per rafforzare l'indipendenza dell'UE"

Macron: “La Grecia acquisterà caccia e fregate dalla Francia per rafforzare l'indipendenza dell'UE"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con la Grecia per la vendita di caccia francesi multiruolo Dassault Rafale... 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T14:08+0200

2021-09-28T14:08+0200

2021-09-28T14:08+0200

mondo

francia

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/10087287_0:381:2878:2000_1920x0_80_0_0_eec724a548deb63237b792243aec227a.jpg

Parlando a Parigi in una conferenza stampa congiunta con il Presidente francese, il Primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha affermato che il suo Paese e la Francia hanno deciso di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di difesa.L'anno scorso, i due paesi avevano concluso un accordo del valore stimato di 2,5 miliardi di euro, per l’acquisto, da parte della Grecia, di 18 caccia Rafale prodotti dalla Dassault.Dopo che Mitsotakis ha riconosciuto, questo mese, che la Grecia avrebbe acquistato altri sei di questi caccia multiruolo da Parigi, ci si aspettava anche la proposta di fornitura di ulteriori nuove fregate ad Atene.La decisione dell'Australia di scartare un accordo precedentemente concordato per l'acquisizione di sottomarini francesi convenzionali non modificherà la "strategia di Parigi nella regione indo-pacifica, dichiarata all'inizio del 2018 in India", ha sottolineato Macron durante la conferenza stampa. Il Presidente francese ha anche esortato i paesi europei a "smetterla di essere ingenui".Secondo il presidente francese, la risoluzione dell'accordo australiano avrebbe una ricaduta relativamente limitata, colpendo non più di poche centinaia di posti di lavoro in Francia.A metà settembre, Australia, Regno Unito e Stati Uniti hanno annunciato la formazione di una nuova alleanza di sicurezza, denominata AUKUS. La creazione del patto ha suscitato l'ira di Parigi, poiché Canberra ha di conseguenza annullato il suo ordine per una flotta di sottomarini convenzionali che avrebbe dovuto fornire la Francia, affermando che avrebbe invece costruito almeno otto sottomarini a propulsione nucleare con tecnologia statunitense e britannica.La Francia, il cui contratto con l'Australia valeva circa 65 miliardi di dollari, ha richiamato i suoi ambasciatori a Canberra e Washington con una mossa senza precedenti, criticando i tre paesi di aver “pugnalato alle spalle Parigi” con i negoziati tenuti segreti, mentre apparentemente si procedeva con l’accordo francese.

https://it.sputniknews.com/20210924/premier-australiano-morrison-lindia-e-favorevole-al-trattato-aukus-13030701.html

FRANCO la gente greca è in difficoltà economica ma loro comprano armi....che bravi! 1

1

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, francia, difesa