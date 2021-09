https://it.sputniknews.com/20210928/lockheed-martin-costruira-un-sistema-tattico-di-nuova-generazione-per-esercito-usa-13100081.html

Lockheed Martin costruirà un sistema tattico di nuova generazione per esercito Usa

Lockheed Martin costruirà un sistema tattico di nuova generazione per esercito Usa

L'appaltatore della difesa Terrestrial Layer System offre un complesso integrato di intelligence, guerra elettronica e capacità nelle operazioni nel...

Lockheed Martin ha ottenuto un contratto da 9,6 milioni di dollari con l'esercito degli Stati Uniti per continuare il proprio lavoro sulla prima piattaforma informatica di guerra elettronica integrata e intelligence. L'appaltatore della difesa ha sconfitto nell'appalto la Boeing. Le due società hanno sviluppato prototipi e hanno lavorato con i soldati prima che l'esercito americano decidesse con chi continuare. La fase 2 vedrà Lockheed continuare a sviluppare la propria tecnologia e i propri sistemi tattici in collaborazione con l'esercito degli Stati Uniti. Con la guerra che diventa sempre più dipendente dalle capacità elettroniche e informatiche, l'esercito degli Stati Uniti ha richiesto 39,7 milioni di dollari di finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo dei propri sistemi terrestri.

