Investire in oro non è sempre una buona idea: ecco perché

L'oro è uno degli asset finanziari più popolari, vantando un volume di scambi giornalieri di circa 183 miliardi di dollari. Non tutti gli investitori vogliono... 28.09.2021, Sputnik Italia

Sebbene il prezzo dell'oro sia salito alle stelle dai 460 USD l'oncia nel 2000 agli oltre 1.800 USD di agosto 2021, questo metallo “non produce nulla”, quindi non può davvero essere considerato un investimento molto interessante in una prospettiva a lungo termine, spiega alla CNBC l'esperto Jason Snipe di Odyssey Capital Advisors.Mentre nelle prime fasi l'oro tende a funzionare bene, “una volta che si passa al ciclo successivo, non è più così redditizio in un ambiente normalizzato”, dice Snipe.Da parte sua, l'esperta Suki Cooper, della Standard Chartered Bank, è convinta che l'oro possa diventare un'efficace copertura strategica contro l'inflazione. Tuttavia, ammette che non è “copertura perfetta” se acquistata per un breve periodo di tempo.

