Il Pentagono definisce i talebani un'organizzazione terroristica

"I talebani* non hanno interrotto i loro legami con Al-Qaeda*", ha affermato Mark Milley, Capo dello Stato Maggiore Congiunto degli Stati Uniti d'America. Secondo lui, il ripristino delle capacità dei terroristi di organizzare attacchi dal territorio dell'Afghanistan è una realtà. Si ricorderà che precedentemente il Pentagono aveva annunciato una possibile collaborazione tra Usa e talebani contro Isis-k*, e proprio il generale Milley non aveva escluso un possibile coordinamento con gli studenti coranici in una lotta congiunta contro il terrorismo internazionale. Il generale dei marines Frank McKenzie, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, aveva descritto come "molto pragmatico e professionale" il rapporto tra le forze statunitensi ed i talebani, confermando che avevano contribuito a mettere in sicurezza l'aeroporto. Ma altri rapporti avevano altresì descritto sparatorie e violenze volte ad impedire agli afghani di attraversare i cancelli.* Organizzazioni terroristiche vietate in Russia e altri Paesi

