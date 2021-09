https://it.sputniknews.com/20210928/greta-thunberg-a-milano-alla-conferenza-youth4climate-sulle-tematiche-ambientali-13089590.html

Greta Thunberg a Milano alla conferenza Youth4Climate sulle tematiche ambientali

Discorso infuocato dell'attivista per il clima e l'ambiente mondiale. Scettica sui reali interventi da parte del mondo politico per risolvere le problematiche... 28.09.2021, Sputnik Italia

È iniziata oggi al centro congressi Mico di Milano la Youth4Climate, conferenza dei giovani sul clima che è stata voluta e organizzata dal governo italiano come evento che precede la Pre-Cop26, riunione dei ministri dell'Ambiente in vista della Cop26, conferenza annuale dell'Onu sul clima. La manifestazione durerà tre giorni. Ad essa 400 giovani circa, due per ognuno dei 197 paesi dell'Onu, discuteranno con gli esperti le tematiche ambientali e le preoccupazioni sul clima che hanno preso negli ultimi anni sempre maggiore forza, anche per il fatto che i cambiamenti climatici sono diventati ormai tangibili, ed i cui effetti abbiamo visto spesso nell'intensificarsi degli eventi climatici, come le inondazioni e le trombe d'aria avute in questi giorni nella nostra penisola. Importanti accuse verso il mondo politico, quelle rivolte sul palco dell'iniziativa da parte della giovane attivista scandinava:Il Sindaco di Milano Sala ha aperto l'evento annunciando che le città con i fondi del Green Recovery messo a disposizione le città possono mettere in atto un "Global Green New Deal".Milano per il sindaco ha in tasca la possibilità di supportare circa 50mila posti di lavori green/ green jobs di elevata qualità nel corso dei prossimi dieci anni. Ha poi auspicato che vengano sostenuti programmi di istruzione, formazione che garantiscano che nessuno, donne, giovani, persone con disabilità, venga lasciato indietro.L'apporto alla conferenza del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani è indirizzato all'ascolto dei giovani, delle loro idee:Il ministro ha sottolineato come ambizione climatica in primis, ma anche ripresa economica e il coinvolgimento degli "attori non statali e una società più consapevole delle sfide climatiche sono argomenti fondamentali per la protezione del nostro ambiente, del nostro pianeta e soprattutto per le generazioni future".Il 30 settembre si sovrapporrà alla Youth4Climate la Pre-Cop26, sempre al Mica di Milano. 400 giovani di età tra i 15 e i 29 anni faranno le loro proposte all'inaugurazione, alla presenza di Sergio Mattarella e Mario Draghi, e da remoto in collegamento online del premier britannico Boris Johnson e del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.A chiudere l'importante manifestazione vi sarà il concerto Music4Climate. La Pre-Cop26 continuerà invece fino a sabato 2 ottobre, e vedrà la partecipazione di un gruppo di 50 ministri dell'Ambiente. I ministri che parteciperanno dovranno raccontare alla platea la situazione aggiornata riguardante il processo di decarbonizzazione dei singoli stati nel quadro degli Accordi di Parigi, i quali impegni verranno poi adottati formalmente nel corso dei lavori della Cop26, conferenza annuale sul clima che si terrà a Glasgow, dal 31 ottobre al 12 novembre.

