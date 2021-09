https://it.sputniknews.com/20210928/germania-91enne-in-casa-di-riposo-coltiva-canapa-non-sapeva-che-pianta-fosse-13093007.html

Germania: 91enne in casa di riposo coltiva canapa, non sapeva che pianta fosse

Germania: 91enne in casa di riposo coltiva canapa, non sapeva che pianta fosse

Una 91enne ha inconsapevolmente coltivato una pianta di canapa sul suo balcone in una casa di riposo nella Svevia bavarese, riporta l'Augsburger Allgemeine. 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T17:47+0200

2021-09-28T17:47+0200

2021-09-28T17:47+0200

germania

polizia

narcotraffico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/09/9991221_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_56c9e50a0dd4a93f4e3b9eb4b1ead2ae.jpg

Secondo il quotidiano tedesco, un dipendente della casa di riposo della cittadina di Krumbach, nel distretto di Günzburg, ha notato la pianta dall'aspetto 'sospetto' e ha allertato la polizia, che è poi intervenuta.Ma la pianta doveva piacere molto alla nonnina di 91 anni, visto che, dopo la scoperta dell'impiegato e il conseguente intervento della polizia bavarese, inizialmente non voleva acconsentire al sequestro del vegetale."Dato che la pianta le piaceva, però, e l'aveva amata e curata per molto tempo, non era d'accordo con gli agenti di sicurezza", riferiscono gli stessi.L'intervento della polizia nella piccola cittadina ha avuto luogo questa domenica intorno alle 13:00, tra lo stupore degli abitanti. Non è stato ancora determinato come l'anziana donna abbia ottenuto i semi della pianta.L'anziana non voleva lasciare la sua amata pianta agli agenti e, solo con una buona persuasione e ripetute spiegazioni, si è convinta a rinunciarvi volontariamente.

https://it.sputniknews.com/20190730/la-canapa-e-30-volte-piu-efficace-dellaspirina-7938887.html

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, polizia, narcotraffico