https://it.sputniknews.com/20210928/ex-portavoce-casa-bianca-rivela-cosa-disse-trump-allorecchio-di-putin-13099100.html

Ex portavoce Casa Bianca rivela cosa disse Trump all'orecchio di Putin

Ex portavoce Casa Bianca rivela cosa disse Trump all'orecchio di Putin

Stephanie Grisham: Trump ha deliberatamente cercato di apparire più duro con Putin. 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T20:17+0200

2021-09-28T20:17+0200

2021-09-28T20:17+0200

russia

usa

vladimir putin

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/782/12/7821212_0:0:2699:1518_1920x0_80_0_0_e891e710f40a8839d57c404ed08c1400.jpg

In un libro di memorie Stephanie Grisham, l'ex portavoce dell'ex presidente statunitense Donald Trump, afferma di aver deliberatamente cercato di apparire più duro quando ha parlato con Vladimir Putin durante l'incontro in Giappone nel 2019. Secondo la Grisham, Trump ha avvertito il leader russo all'orecchio che era solo "per le telecamere", scrive il Washington Post. Come nota il giornale, si sa poco di quell'incontro a margine del vertice del G20 di Osaka nel 2019.La Grisham, allora addetto stampa di Trump, afferma di aver visto quel giorno il presidente americano protendersi verso Putin e dirgli: "Sarò un po' più duro con te per qualche minuto. Ma questo è per le telecamere, appena se ne andranno, parleremo. Potete capirlo.""Il libro della Grisham, "Now I'll Answer Your Questions: What I Saw at the Trump White House", uscirà il 5 ottobre. Il contenuto è incentrato sul lavoro con l'allora presidente americano e Melania Trump. Stephanie Grisham è stata addetto stampa durante la campagna presidenziale di Trump del 2015, poi ha iniziato a lavorare alla Casa Bianca come portavoce del presidente eletto, e poi come capo dello staff e portavoce della first lady.

https://it.sputniknews.com/20210617/vertice-biden-putin-il-commento-di-trump-buon-giorno-per-la-russia-11782695.html

FRANCO SE SI FOSSE COMPORTATA COME MONICA SAREBBE STATO PIù INTERESSANTE....PER TRUMP 0

2

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, vladimir putin, donald trump