Draghi: non possiamo né dobbiamo dimenticare L'Aquila

Dopo il terremoto, ora pronti un miliardo e 700 milioni. Al via in settimana la misura straordinaria, verranno ridistribuite le ingenti risorse messe in campo... 28.09.2021, Sputnik Italia

"La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo", dice il premier.Il terremoto del 2009 "appartiene alla memoria collettiva e del mondo".Secondo Draghi, il governo deve però assumersi l'impegno dell'azione. E si riferisce alla ricostruzione post-sismica, che procede sì ovunque, ma a ritmi e velocità differenti da un territorio ad un altro.All'Aquila il rifacimento degli edifici privati ha ormai superato l'80%, grazie anche alle tecniche introdotte e alle procedure innovative "di cui possiamo essere orgogliosi", sottolinea il premier.Ma negli altri comuni della zona interessata dal sisma il processo di risanamento è più lento.I ritardi colpiscono soprattutto la ricostruzione nel settore pubblico, che non ha tutt'oggi un quadro completo, e si parla di scuole, ospedali, strade, uffici e luoghi di culto.Il premier esorta quindi ad una accelerazione:Ancora, il premier ha definito "angeli" le 309 vittime del sisma a cui è dedicato il Parco della Memoria, oggi inaugurato. Al centro del piazzale del Parco è stato innalzato un obelisco alto quindici metri, posto all'interno di una fontana monumentale.Non si tratta di una scelta casuale: il piazzale è situato al crocevia tra via XX Settembre, via Campo di Fossa e via Luigi Sturzo, vale a dire le tre strade cittadine in cui si è registrato il maggior numero di decessi la notte del 6 aprile 2009.Nella sua visita, il premier è stato accompagnato dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna.Gli interventi economiciIl Governo ha deciso per lo stanziamento di 1,78 miliardi."Il governo ha deciso di destinare un’apposita linea di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai territori del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2009, 2016 e 2017".Il pacchetto di aiuti prevede di destinare 1,78 miliardi alla ricostruzione e ad iniziative a sostegno di cittadini e imprese.Su come verranno poi effettivamente ripartiti i fondi, Draghi puntualizza:"Sosteniamo le imprese innovative, e valorizziamo le risorse ambientali e le vocazioni produttive locali, come l’agroalimentare e le imprese culturali, turistiche e creative".Il premier ha poi sottolineato come le risorse da sole non bastino. Serve anche capacità progettuale ed amministrativa, come dimostrato dai casi di maggior successo, sottolinea Draghi, a partire dall'Aquila. Si punta alla semplificazione per l'applicazione delle misure del PNRR e del Fondo Complementare mirate alla ricostruzione e allo sviluppo della zona colpita dal sisma. Si vuole valorizzare l'esperienza maturata sul campo da parte dei sindaci, degli amministratori regionali e locali e "delle strutture tecniche e commissariali del governo".Impegno concreto, quindi, da parte del governo per la ripartenza, ma è necessaria la collaborazione delle parti in campo, auspica il premier, raccontando che in questi luoghi duramente colpiti gli amministratori abruzzesi sono riusciti a ripartire proprio grazie alla collaborazione e alla "osmosi" creatasi tra governo, enti locali al contempo, e regioni.

