Draghi candida Roma capitale per Expo 2030

Dopo Expo Milano 2015, l'Italia potrebbe avere anche Expo Roma 2030. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha reso noto che il suo Governo ha intenzione di candidare Roma Capitale ad ospitare l’esposizione universale del 2030.L'intenzione è stata comunicata da Draghi ai candidati a sindaco della Capitale in una lettera loro indirizzata.“Si tratta senz’altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città”, scrive il presidente Draghi nella lettera, ringraziando i candidati “per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale”, lo riporta l'Huffingtonpost.La reazione dei candidatiNessuna reazione al momento da parte dei candidati sindaci alla guida di Roma nei prossimi 5 anni.Ricordiamo che nel 2016, il neo sindaco Virginia Raggi, tra i primi atti appena insediatasi al Campidoglio, ritirò la candidatura di Roma ad ospitare i Giochi Olimpici del 2024 che si disputeranno invece a Parigi.Calenda nel novembre 2020 polemizzò con Virginia Raggi per l'annuncio che Roma avrebbe ospitato gli europei di Atletica leggera del 2024. Calenda in quel periodo si domandò perché avesse detto di no alle Olimpiadi.

