Da venerdì 1° ottobre bollette più salate: gas +14,4% e elettricità + 29,9%

Secondo le stime di dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), la spesa per la corrente elettrica per le famiglie sarà più cara di 145€... 28.09.2021, Sputnik Italia

Alla fine, nonostante l'intervento del Governo per attutire il rincaro delle bollette di energia e gas, l'aumento nell'ultimo trimestre dell'anno per le famiglie sarà nell'ordine di 145€, ha riferito l'Arera, l''autorità di regolazione per energia reti e ambiente.L''Arera rileva che i 3 miliardi di euro stanziati dal Governo con il Decreto-Legge 27 settembre 2021, n. 130 per le imprese e le famiglie, così come una riduzione al 5% dell’IVA sul gas hanno permesso di alleggerire la stangata.L'Arera riferisce che la spesa di una famiglia italiana tipo per l’elettricità nel corso di quest'anno si aggirerà sui 631 euro, con un balzo del 20% rispetto all'anno precedente (quantificabile in 145€), mentre per il gas verranno spesi 1.130 euro, ovvero un +15% circa rispetto al 2020 (quantificabile in 155 euro).In conclusione si nota che nel 2020 i prezzi sono stati eccezionalmente contenuti per la pandemia di coronavirus. Confrontando le variazioni con il 2019, l'anno pre-Covid, la spesa per la corrente è superiore del 13%, mentre l'esborso per il gas è praticamente invariato.

Vera 22 Guardando la mia ultima bolletta I conti non tornano... Almeno, almeno siamo a 3 volte aumento di quello che dicono loro. E poi un anno è fatto di 12 mesi. Entro ottobre prossimo chi mi garantisce che non ci sarrano altri aumenti. Qui stiamo prendendo una brutta piega. Loro non hanno capito che a Italiani puoi toccare tutto tranne il portafoglio. Ma davvero non si rendono conto che stanno andando verso il suicidio? 0

Irina Derefko Non avevano spacciato per vero, che il libero mercato era meglio? 0

