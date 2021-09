https://it.sputniknews.com/20210928/covid-in-russia-pervenute-quasi-30mila-richieste-per-turismo-vaccinale-13081609.html

Covid, in Russia pervenute quasi 30mila richieste per turismo vaccinale

I tour operator russi hanno ricevuto tra le 25mila e le 30mila richieste di turismo vaccinale da parte di viaggiatori stranieri, ha affermato il direttore... 28.09.2021, Sputnik Italia

Osaulenko ha ricordato che, un anno fa, i tour operator hanno ricevuto da 100mila a 120mila richieste, secondo varie stime, a dimostrazione del grande interesse per il vaccino russo Sputnik V.La Russia, ha detto l'esperto, "non vuole essere lasciata indietro" e ora sta lavorando per risolvere tutti gli aspetti tecnici, in modo che i turisti stranieri non solo possano vaccinarsi, ma anche visitare il Paese.Lo scorso giugno, il presidente russo Vladimir Putin, parlando al Forum economico di San Pietroburgo, ha dato disposizione al governo di promuovere il turismo vaccinale, ovvero un viaggio in Russia per farsi somministrare a pagamento il siero anti-Covid russo. L'Agenzia Federale del Turismo spera di lanciare questi viaggi prima della fine dell'anno.

