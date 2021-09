https://it.sputniknews.com/20210928/covid-19-completato-il-ciclo-vaccinale-da-quasi-il-78-degli-over-12-13085740.html

COVID-19, completato il ciclo vaccinale da quasi il 78% degli over 12

COVID-19, completato il ciclo vaccinale da quasi il 78% degli over 12

Buone notizie sul fronte della lotta alla pandemia di SARS-Covid19: è stata raggiunta la quota del 78% di maggiori di 12 anni che hanno completato il ciclo... 28.09.2021, Sputnik Italia

In particolare, le somministrazioni raggiungono il numero di 84.208.480, di cui 44.958.914 che hanno ricevuto almeno una dose, pari al 83,24% della popolazione over 12, 42.122.159 che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 77,99% della popolazione over 12 e 53.343 che hanno ricevuto anche la terza dose di richiamo, pari al 5,73 % della popolazione per cui viene prevista suddetta dose.Dai dati del report settimanale, si nota che la fascia di età che ad oggi ha risposto meglio alla campagna è quella degli over 80, mentre permane ancora una netta percentuale di non vaccinati nelle fasce 40-49 e 50-59, dove si registrano rispettivamente 6.448.279 di italiani sul totale di 9.787.116 e 7.706.974 sul totale di 9.651.541.Andamento della pandemia di Covid-19Nella settimana scorsa, è stata confermata la diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale, secondo i dati ufficali del report del Ministero della Salute, che si presenta essere al di sotto della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti.Confermata una lieve diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e nelle terapie intensive associati alla malattia COVID-19. Variante delta in prevalenza nel Paese da luglio.Quasi tutte le Regioni/PPAA sono classificate a rischio epidemico basso, nessuna Regione/PPAA presenta un rischio epidemico alto.

