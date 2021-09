https://it.sputniknews.com/20210928/cosa-aspettarsi-dallincontro-a-sochi-tra-putin-e-erdogan-la-risposta-di-un-politologo-13096795.html

Cosa aspettarsi dall'incontro a Sochi tra Putin e Erdogan? La risposta di un politologo

Mercoledì 29 settembre a Sochi Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan discuteranno delle relazioni commerciali ed economiche e delle crisi regionali: Siria... 28.09.2021, Sputnik Italia

Il politologo e storico Mehmet Perinçek ha sottolineato l'importanza delle azioni congiunte di Turchia e Russia in problematiche come la crisi nella provincia siriana di Idlib e in Medio Oriente in generale, nel contesto di un alleggerimento della presenza statunitense, nel Mediterraneo orientale e nello spazio eurasiatico.L'agenda del prossimo incontro è in gran parte strutturata sulla crisi siriana. La regione di Idlib ed i territori ad est dell'Eufrate dovrebbero essere considerati come un fronte unito, entro i cui confini dovrebbe essere avviato il processo per lo sradicamento degli elementi terroristici. Turchia e Russia hanno raggiunto un accordo sulla Siria durante il processo di Astana, il principio più importante di questo processo è garantire l'integrità territoriale della Siria. I gruppi terroristici radicali ad Idlib e l'organizzazione terroristica secessionista ad est dell'Eufrate si oppongono sia alla Turchia che alla Russia, con gli Stati Uniti dietro di loro in entrambi i casi. Senza l'eliminazione dei gruppi terroristici radicali è impossibile porre fine al terrorismo separatista e viceversa. Mosca e Ankara devono capirlo chiaramente", ha affermato Perinçek.Parlando delle prospettive di cooperazione tra i due Paesi, Perinçek ha sottolineato:

