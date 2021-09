https://it.sputniknews.com/20210928/corea-del-nord-lancia-proiettile-non-identificato-prima-che-suo-inviato-parli-allonu-13083815.html

La Corea del Nord lancia "proiettile non identificato" prima dell'intervento del suo inviato all’ONU

La Corea del Nord lancia "proiettile non identificato" prima dell'intervento del suo inviato all’ONU

I capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno riferito che la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) avrebbe sparato un "proiettile non... 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T08:47+0200

2021-09-28T08:47+0200

2021-09-28T09:54+0200

mondo

corea del nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/232/37/2323739_0:60:3001:1748_1920x0_80_0_0_5f9a90de57bbefa6a0d6240e8168d3de.jpg

Secondo l’Agenzia Yonhap News di Seoul, questa mattina presto, martedì 28 settembre, un “proiettile non identificato” sarebbe stato lanciato dalla Corea del Nord in direzione del Mar del Giappone. Il JCS, Comando dei capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud, non ha fornito alcuna indicazione sul tipo di missile lanciato. Tuttavia, i vertici, in genere, emettono avvisi solo quando ritengono che i test riguardino missili balistici e da ciò si potrebbe dedurre il tipo di test che probabilmente è stato effettuato, sostiene l’agenzia sudcoreana.Anche la Kyodo News giapponese ha riportato che il ministero della Difesa della nazione ha riferito che la Corea del Nord aveva lanciato un singolo missile, pur minimizzando e sostenendo che vi fossero poche possibilità che il vettore possa aver raggiunto la zona economica esclusiva del Giappone.L'esercito americano, a sua volta, ha affermato che non vi sarebbe alcuna minaccia immediata dal lancio di tali missili nordcoreani."L'impegno degli Stati Uniti per la difesa della Repubblica di Corea e del Giappone rimane ferreo", ha aggiunto la nota del Comando.L’evento si sarebbe verificato proprio poco prima che l’inviato di Pyongyang alle Nazioni Unite, l'ambasciatore Kim Sung, tenesse il suo discorso all’Assemblea Generale a New York, dove ha proclamato il diritto all’autodifesa del suo Paese."Il possibile scoppio di una nuova guerra nella penisola coreana è contenuto non grazie alla misericordia degli Stati Uniti nei confronti della Corea del Nord," ha detto Kim Sung, "ma perché il nostro Stato è un deterrente affidabile in crescita, che può controllare le forze ostili nei tentativi di invasione militare".Kim ha aggiunto che se gli Stati Uniti fossero seriamente intenzionati a porre fine alla guerra di Corea, dovrebbero rinunciare alla loro politica ostile e interrompere le esercitazioni militari rivolte alla RPDC, nonché il dispiegamento di armi strategiche."Ma è nostro giudizio che al momento non ci siano prospettive per gli Stati Uniti di rinunciare veramente alla loro politica ostile", ha concluso Kim.La guerra di CoreaDal 1950 esiste uno stato di guerra tra la Corea del Nord, da una parte, e la Corea del Sud e gli Stati Uniti, dall'altra. Quando l'Impero giapponese si arrese agli Alleati nel 1945, ponendo fine alla seconda guerra mondiale, l'Unione Sovietica aveva liberato solo metà della Corea, che era una colonia giapponese. Di conseguenza, nel nord prevalse un governo socialista e nel sud si formò un governo capitalista, che passò al controllo americano. La divisione scoppiò in una guerra civile nel 1949, che il Nord minacciava di vincere, ma un intervento militare, guidato dagli Stati Uniti nel 1950, spinse l'esercito popolare coreano comunista quasi al confine cinese.Una forza di volontari cinesi, sotto il comando della Corea del Nord, contribuì a invertire le sorti della guerra e, quando venne firmato un cessate il fuoco nel 1953, le linee del fronte erano state spinte quasi dove si trovavano all'inizio della guerra. Tuttavia, la guerra brutale, che incluse massacri da entrambe le parti e bombardamenti strategici statunitensi che rasero al suolo intere città nordcoreane, causarono la morte di oltre 2 milioni di coreani. Non è mai stato firmato un trattato di pace permanente e la Corea resta divisa da una zona smilitarizzata pesantemente difesa.

https://it.sputniknews.com/20210924/la-risposta-di-kim-yo-jong-alla-proposta-di-seul-di-porre-fine-ufficialmente-alla-guerra-di-corea-13032886.html

https://it.sputniknews.com/20210916/corea-del-nord-lanciati-con-successo-missili-balistici-da-un-treno---video-12933520.html

isoples Ben detto Kim non esiste da parte degli americani la volontà di fare scoppiare la pace nel sud est asiatico. 0

sukoj 200 ottimo vero i pro vax possibilmente 0

4

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, corea del nord