Caso Whirlpool, al Mise nuovo vertice: i sindacati chiedono atti concreti

Il segretario generale di Fiom-Cgil di Napoli Rosario Rappa ha riferito che sono stati calendarizzati i prossimi incontri. 28.09.2021, Sputnik Italia

La vertenza Whirlpool è tornata al centro con un incontro al ministero dello Sviluppo Economico con il coordinatore dei tavoli di crisi Annibaletti, la viceministra Todde, Rizzardo di Invitalia e il riferimento per il Consorzio Monti e le parti sociali.In una nota congiunta di Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestici e Rosario Rappa, segretario generale Fiom-Cgil di Napoli, si rileva che a prescindere da qualsiasi sviluppo, il punto fermo deve essere il salvataggio della realtà produttiva e dei posti di lavoro, che toccherebbe alla stessa Whirlpool se a margine dei colloqui per valutare le altre proposte industriali "il confronto non dovesse offrire una soluzione adeguata".Nella nota dei sindacalisti si rileva che fino al 15 ottobre sono stati calendarizzati i prossimi incontri per conoscere "le reali disponibilità degli imprenditori interessati al progetto per assicurare un futuro allo stabilimento di via Argine e per dare certezze occupazionali alle lavoratrici e ai lavoratori di Napoli".

