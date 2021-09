https://it.sputniknews.com/20210928/caso-morisi-per-salvini-una-schifezza-mediatica-13091069.html

Caso Morisi, per Salvini "una schifezza mediatica"

Caso Morisi, per Salvini "una schifezza mediatica"

All'ex guru dei social della Lega è stata trovata in casa una piccola quantità di cocaina, conciliabile con consumo personale. 28.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-28T14:13+0200

2021-09-28T14:13+0200

2021-09-28T14:13+0200

giustizia

scandalo

droga

cocaina

lega

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/13070277_0:57:1189:726_1920x0_80_0_0_e35c39598b4d898c134a401bec81eb5b.jpg

Commentando l'inchiesta per droga che ha travolto il guru dei social della Lega Luca Morisi, Matteo Salvini ha ribadito la stima personale nei confronti di "un amico" e "brava persona" ed ha attaccato i media per come hanno raccontato la vicenda.Il leader del Carroccio ha rilevato che in questi casi bisogna sempre aspettare il corso della giustizia e non dare sentenze prima del tempo, ricordando, a proposito, la vicenda dei fondi russi alla Lega, finita poi nel nulla.Salvini ha osservato che quando c'è di mezzo la Lega non si perde occasione per attaccarla, in quanto "siamo gli unici che danno veramente fastidio a un sistema che vorrebbe portare indietro l'Italia" ed ha poi ricordato di non aver mai dato commenti per "le vicende del figlio di Grillo o degli amici di Conte o di qualche altro politico di sinistra. Io mi fermo davanti all'uscio di casa".Ricordiamo che Morisi, ideatore della campagna social della Lega guidata da Matteo Salvini, è finito nel registro degli indagati della Procura per il sospetto di "cessione di stupefacenti". All'ex guru dei social della Lega, che ha lasciato a inizio settembre, è stata trovata in casa una piccola quantità di cocaina, conciliabile con consumo personale, riportano i media locali. Ha poi rivelato che il difensore di Morisi si è già messo in contatto con il pm presumibilmente "per parlare degli atti del procedimento".In precedenza, lo stesso Morisi ha ammesso di "aver sbagliato" ed ha chiesto scusa a tutti, in particolare alla Lega e al suo leader Matteo Salvini, ma allo stesso tempo ha affermato, convinto, di non aver commesso alcun reato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

giustizia, scandalo, droga, cocaina, lega