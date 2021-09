https://it.sputniknews.com/20210928/burioni-vaccini-sicurissimi-scelta-inspiegabile-degli-over-50-che-non-vogliono-vaccinarsi-13093851.html

Burioni: vaccini sicurissimi, scelta inspiegabile degli over 50 che non vogliono vaccinarsi

Il noto virologo non si capacita di come 3 milioni di over 50, categoria a rischio di decorso sintomatico o grave del Covid, non abbiano scelto di farsi... 28.09.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

In base all'ultimo report settimanale sulla campagna di vaccinazione della Struttura del Commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, sono ancora circa 3 milioni i maggiori di 50 anni che al momento non si sono vaccinati contro il coronavirus.Il virologo e docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Roberto Burioni, sostenitore fin da subito dell'importanza della vaccinazione contro il Covid, ha ammesso con un tweet di non riuscire a spiegarsi la scelta no-vax di molti ultracinquantenni.In precedenza, parlando del caso dell'insegnante no-vax che ha contagiato i suoi studenti negli Stati Uniti, per cui Walter Ricciardi ha invocato il carcere, Burioni non ha esitato a definire i no-vax "egoisti cavernicoli".Campagna vaccinale in ItaliaSecondo gli ultimi dati, in Italia durante la campagna di vaccinazione contro il coronavirus sono state somministrate 84.208.480 dosi, mentre 42.122.159 persone, pari a circa il 78% della popolazione maggiore di 12 anni, ha completato il ciclo vaccinale; inoltre 53.343 persone hanno ricevuto la terza dose del siero anti-Covid.In precedenza, il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Piero Palù si era espresso sulla possibilità della terza dose di vaccino per tutti, affermando che la decisione è legata alla curva del contagio.

Bruno Cerrato Non faccia firmare il documento che si scarica la responsabilità.. e garantisca lui personalmente davanti a un notaio e forse qualcuno gli crederà.. 9

marco paradigma Burioni sa benissimo che i veleni mRna, quando non ammazzano subito, non fanno altro che spostare l'evento letale in avanti nel tempo, quando magari il covid non circola più. Senza parlare di chi sta dietro ai vaccini. Burioni non deve capire: deve solo ....... il prima possibile. 9

