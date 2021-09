https://it.sputniknews.com/20210928/assalto-a-macron-ricoverato-in-ospedale-psichiatrico-luomo-che-ha-lanciato-luovo-13091854.html

'Assalto' a Macron: ricoverato in ospedale psichiatrico l'uomo che ha lanciato l'uovo

Macron è impegnato a partecipare a tutta una serie di eventi pubblici di recente, mentre le elezioni presidenziali di aprile iniziano a profilarsi... 28.09.2021, Sputnik Italia

Il giovane che ha lanciato un uovo al presidente francese Emmanuel Macron ieri, alla kermesse del settore della ristorazione e della ricezione alberghiera di alto livello in corso in questi giorni al Sihra di Lione, è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico, ha riferito l'AP martedì, citando i pubblici ministeri.L'uovo ha colpito Macron, in visita alla fiera alimentare internazionale a Lione questo lunedì, sulla spalla ed è rimbalzato via.Lo studente di 19 anni, che è stato arrestato a causa dell'incidente, non era su nessuna lista di controllo della polizia. Secondo i pm, è stata aperta un'inchiesta per "aggressione a persona in posizione di pubblica autorità". Dopo la valutazione psichiatrica, lo studente è stato giudicato privo di "discernimento" e "bisognoso di ricovero".L'8 giugno, Macron era stato schiaffeggiato a un evento pubblico nella regione sud-orientale di Drome. Il suo aggressore è stato condannato a 18 mesi di carcere, 14 dei quali sospesi.Macron ha partecipato di recente a una serie di eventi pubblici in vista delle elezioni presidenziali di aprile. Non ha ancora annunciato la sua intenzione di correre, ma dovrebbe farlo.

msan.mr Forse era meglio lanciargli una frittata, così l'avrebbe fatto come l'Uovo mascherato! 1

marco paradigma La prossima volta tirategli una pietra, non un uovo. Tanto ormai il dissenso si paga comunque con la privazione della libertà. 0

