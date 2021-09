https://it.sputniknews.com/20210927/totti-compie-45-anni-e-la-roma-gli-dedica-un-video-13075198.html

Totti compie 45 anni e la Roma gli dedica un video

Totti compie 45 anni e la Roma gli dedica un video

“Buon compleanno, Francesco!”, scrive l’AS Roma sul suo sito web ricordando i 45 anni del campione della Roma Francesco Totti. 27.09.2021, Sputnik Italia

Il Campione del mondo ai mondiali di Germania 2006 viene ricordato dalla sua squadra di sempre con un video che ne condensa in 9 minuti di video i migliori gol segnati con la maglia dei giallorossi.Ed oltre al video, la sua squadra gli ha dedicato una foto che lo mostra in tutte le fasi della sua carriera come calciatore fino al saluto.Francesco Totti è uno dei pochi calciatori nella storia recente del Campionato di calcio italiano che ha vestito sempre la stessa maglia, rifiutando di passare ad altre squadre.Totti alla Roma ha legato il suo destino come calciatore, rimarcato ancora di più dopo il mondiale del 2006 vinto con Marcello Lippi come commissario tecnico. Al termine di quel mondiale Totti decise di dedicarsi solo alla Roma.Appena qualche settimana fa Totti ha ricordato il suo primo gol con la maglia della Roma, postando su Twitter il video di quel gol che ha dato vita ad un sogno.

