Tiziano Renzi rinviato a giudizio

Il padre del leader di Italia Viva è accusato sarà giudicato per traffico di influenze. 27.09.2021, Sputnik Italia

Nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta Consip il padre di Matteo Renzi dovrà difendersi in tribunale dall'accusa di traffico di influenze. Il gup di Roma Annalisa Marzano ha stabilito il rinvio a giudizio per lo stesso reato nei confronti dell'ex deputato Italo Bocchino e gli imprenditori Carlo Russo e Alfredo Romeo. L'udienza è stata fissata il prossimo 16 novembre.Tiziano Renzi è stato prosciolto dalle accuse di di turbativa d’asta e da un altro episodio di traffico di influenze, per cui non dovrà risponderne in tribunale. Soddisfazione a metà dell'avvocato del padre di Renzi, per l'assoluzione di tre capi d'imputazione su quattro, tuttavia è ottimista per il dibattimento.Il Gup ha condannato con rito abbreviato l’ex senatore Denis Verdini, l’imprenditore Ezio Bigotti e l’ex parlamentare Ignazio Abrignani per il reato di turbativa d’asta, prosciogliendo tutti e tre dall’accusa di concussione.

Irina Derefko Questa magistratura...... 0

