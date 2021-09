https://it.sputniknews.com/20210927/terremoto-di-magnitudo-58-colpisce-creta-13069056.html

Terremoto di magnitudo 5.8 colpisce Creta

Terremoto di magnitudo 5.8 colpisce Creta

Questa mattina presto il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo ha registrato una scossa di magnitudo 5.8 con epicentro a 10 chilometri di profondità a circa... 27.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-27T09:37+0200

2021-09-27T09:37+0200

2021-09-27T09:40+0200

mondo

terremoto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/872/46/8724605_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5181455d1a63159e2eb81aa155d3d74.jpg

Il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo comunica che la scossa è stata di magnitudo 5,8 ma non sarebbero stati segnalati danni.Secondo le autorità ci sono due persone intrappolate in un edificio danneggiato nel villaggio di Arkalohori.Le autorità greche non hanno emesso un allarme tsunami dopo il terremoto. La popolazione della zona è più di 480.000 abitanti.La Grecia si trova in una regione sismologicamente attiva poiché il Mar Mediterraneo è un confine tra la placca africana e quella euroasiatica. Il movimento della placca africana verso nord, dove si trova la placca eurasiatica, è responsabile della formazione delle principali catene montuose europee, comprese le Alpi, ma anche di non rari terremoti, in alcuni casi con gravi danni e vittime per via dell’alta densità di popolazione del continente.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, terremoto