Taglio della barba vietato dai talebani in Afghanistan

2021-09-27T15:29+0200

2021-09-27T15:29+0200

2021-09-27T15:30+0200

Divieto motivato dall'interpretazione della legge islamica. A riportare la notizia la BBC, menzionando il fatto che la polizia religiosa talebana* ha avvertito la popolazione che verrà punito chiunque violerà tale precetto. Si vocifera che il proprietario di uno dei saloni più grandi della città sia stato minacciato dai sedicenti studenti coranici i quali gli avrebbero intimato di "smettere di seguire lo stile americano". Vi sono state minacce per chiunque anche abbozzi uno stile di moda "all'occidentale". Le persone, per non essere attaccate per strada dalle milizie talebane, evitano di tagliarsi la barba e si prevede che difficilmente si tornerà a farsi radere nel Paese, nell'immediato prossimo futuro.Ieri il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha escluso categoricamente il riconoscimento del governo dei talebani in Afghanistan.*Organizzazione terroristica vietata in Russia e altri Paesi

