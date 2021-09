https://it.sputniknews.com/20210927/sistema-bancario-afghano-a-rischio-collasso-per-mancanza-di-liquidita-13074116.html

Sistema bancario afghano a rischio collasso per mancanza di liquidità

Il sistema bancario afghano è sull'orlo del baratro per la mancanza di liquidità e le conseguenze economiche sarebbero probabilmente disastrose, ha affermato... 27.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-27T14:42+0200

Il crollo economico afghano è aggravato da una situazione umanitaria ancor più deleteria, in cui anche i servizi più elementari non funzioneranno più, ha affermato il funzionario umanitario. "Affrontare la crisi di liquidità è fondamentale poiché le organizzazioni umanitarie cercano di espandersi per soddisfare urgenti esigenze umanitarie", ha aggiunto Egeland. Ha invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite a "mediare urgentemente un accordo multilaterale" per stabilizzare la situazione economica in Afghanistan, finanziare servizi pubblici adeguati e affrontare la crisi di liquidità. L'economia afghana è prossima al collasso da quando i talebani* hanno preso il potere il mese scorso, dal momento che le organizzazioni internazionali ed i Paesi donatori hanno sospeso gli aiuti e il finanziamento dei progetti umanitari. Il Fondo Monetario Internazionale, tra le altre istituzioni finanziarie, ha bloccato un pagamento automatico di 460 milioni di dollari e ha sospeso i diritti speciali di prelievo del Paese ad agosto.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

