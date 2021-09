https://it.sputniknews.com/20210927/sileri-il-green-pass-non-durera-per-sempre-13077353.html

Sileri: il green pass non durerà per sempre

Secondo il sottosegretario al dicastero della Salute, il 2022 sarà un anno di svolta per la fine della pandemia. 27.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-27T16:19+0200

A 24 Mattino su Radio 24, Pierpaolo Sileri ha evidenziato che il green pass non è destinato a durare per tutta la vita, ma rimarrà in vigore fino a quando la circolazione del virus diminuirà, passando da pandemica ad endemica.Sileri è convinto che il 2022 sarà l'anno della svolta per uscire dalla pandemia e dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria.A partire dal prossimo 15 ottobre in Italia il green pass diventerà indispensabile per poter lavorare, sia nel settore pubblico che privato. Il green pass dovrà essere esibito anche dai lavoratori domestici, ovvero colf e badanti. L'ampio uso del green pass ha suscitato proteste in Italia da parte degli oppositori della certificazione verde e di chi non vuole vaccinarsi contro il Covid. Oggi hanno iniziato a protestare i camionisti.

msan.mr Taci cretino. La carta verde non deve avere neanche più un giorno di vita. È una tessera fascista, tracciante e viola la privatezza!!! Vaccini SI ma Carta Verde NO!!!! 15

Bruno Cerrato È già endemica da un pezzo.. 7

6

