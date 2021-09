https://it.sputniknews.com/20210927/sicurezza-intensificata-per-il-premier-dei-paesi-bassi-mark-rutte-13070994.html

Sicurezza intensificata per il premier dei Paesi Bassi Mark Rutte

Rischio per lui di possibili attacchi da parte della narco-mafia marocchina. Nel paese innalzamento dell'allerta dopo i recenti fatti di cronaca e... 27.09.2021, Sputnik Italia

La protezione del primo ministro in carica dei Paesi Bassi Mark Rutte è stata rafforzata a causa della minaccia di attacco o rapimento, scrive De Telegraaf, citando fonti informate.Viene segnalato che la protezione di Rutte è stata rafforzata dopo che è stato trovato sotto sorveglianza dai cosiddetti "osservatori" - persone ingaggiate da bande criminali per preparare il terreno ad un attacco o ad un rapimento. Si tratta, secondo il quotidiano, della mafia marocchina.È noto che Rutte preferisce andare in bicicletta per L'Aia senza protezione personale. D'ora in poi, ufficiali appositamente formati del Servizio di Protezione Reale e Diplomatica (DKDB) garantiranno la sicurezza del primo ministro.Un portavoce della Procura Nazionale del pubblico ministero, formalmente responsabile delle indagini sulle presunte minacce al primo ministro, ha rifiutato di commentare.È noto nell'ambiente come l'obiettivo di tali bande criminali venga fatto prima osservare per alcune settimane prima di procedere al piano criminoso. Questo è quanto accaduto, tra l'altro, nei tentativi di omicidio dell'avvocato Derk Wiersum, poi di fatto ucciso, e del giornalista criminale Peter R. de Vries, morto dopo le ferite riportate nell'agguato subito il 6 luglio di quest'anno.La biciclettaIl primo ministro uscente Rutte è da anni contrario ad usufruire di una scorta per la sua sicurezza personale e preferisce spostarsi a L'Aia in bicicletta. Gli analisti criminali della polizia ritengono che l'attacco all'avvocato difensore di Nabil Bakkali, Derk Wiersum, principale teste dell'accusa (testimone della Corona, figura simile a quella del collaboratore di giustizia in Italia, n.d.r.) nel processo a carico di 16 persone accusate di almeno 5 omicidi avvenuti tra il 2015 e il 2017 nei Paesi Bassi collegati a traffici di droga, sia da inserirsi in una tattica usata dai narco-terroristi per seminare paura e destabilizzare la società. In tale quadro si inserirebbe anche un attacco o un rapimento a danno di Rutte.Dato che i suoi spostamenti e abitudini sono da tempo noti, si è deciso di prendere le dovute precauzioni e i dovuti provvedimenti in fatto di sicurezza.

