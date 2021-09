https://it.sputniknews.com/20210927/sciopero-dei-camionisti-contro-green-pass-autostrade-italiane-a-rischio-blocco-13071493.html

Sciopero dei camionisti contro green pass, autostrade italiane a rischio blocco

Sciopero dei camionisti contro green pass, autostrade italiane a rischio blocco

I camionisti hanno indetto uno sciopero informale, non ufficiale, per lunedì 27 settembre contro il green pass. La protesta non è una iniziativa sindacale ma... 27.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-27T12:30+0200

2021-09-27T12:30+0200

2021-09-27T12:30+0200

sciopero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/09/9294973_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d161cb6edd02f80bc3f269a5f394975e.jpg

Secondo più fonti, tra cui il Today e il Quotidiano di Sicilia, i camionisti procederanno a passo di lumaca sulle strade e in particolare sulle autostrade italiane mettendo in difficoltà la fluidità del traffico sulle principale arterie di comunicazione su gomma, all’inizio dell’ultima settimana del mese di settembre.La velocità di crociera di tali trasportatori dovrebbe essere intorno ai 30 chilometri orari e con le quattro frecce del mezzo pesante lampeggianti.Sciopero spontaneoNessuna associazione di categoria si è schierata dalla parte di questo sciopero contro il green pass, che ha un carattere di sciopero spontaneo e autonomo.Questo rende difficoltoso capire quanti saranno effettivamente i camionisti che aderiranno e su quali strade e autostrade decideranno o hanno già deciso di mettere in atto il rallentamento. Le pattuglie della Polizia di Stato sono state comunque pre-allertate.Traffico sulla A10 e A12Nel frattempo si segnala traffico sulle arterie autostradali A10 e A12. In particolare si segnala traffico intenso tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena al chilometro 133,6 in direzione Genova.Rallentamenti anche lungo il tratto che conduce all’Aeroporto di Genova e il bivio A10/A7 Milano-Genova al chilometro 0.Traffico intenso anche tra Genova Est e l’allacciamento A12/A7 in direzione del capoluogo ligure.Sono i lavori a creare code sulla A12 Genova – Rosignano Marittima, traffico nel tratto tra Rapallo e Chiavari in direzione Rosignano.Traffico autostrade in ItaliaCode si segnalano anche su altre arterie autostradali, come a Modena in direzione Milano al bivio A1/A22 Brennero-Modena per chi va verso il Brennero. Traffico anche tra Calenzano e Firenze al bivio A1-Variante.Coda a Piacenza tra il bivio A1/Fine complanare Piacenza e il bivioA1/Inizio complanare Piacenza. Qui si è verificato un incidente.Coda anche tra Terre di Canossa, Campegine e Parma per lavori (coda di 3 chilometri) e ancora coda di 1 chilometro tra Ceprano e Frosinone per lavori in direzione Roma. Qui si consiglia di entrare a Ferentino per chi è diretto verso la Capitale. A chi proviene da Napoli è consigliato uscire a Ceprano.

https://it.sputniknews.com/20210926/roma-poliziotta-sul-palco-alla-manifestazione-no-green-pass-scatta-il-provvedimento-disciplinare-13056198.html

giovanni Bene...tra poco saliremo di livello... 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sciopero