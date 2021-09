https://it.sputniknews.com/20210927/rivelata-la-ragione-per-cui-steve-jobs-non-permetteva-ai-suoi-figli-di-usare-liphone-13065521.html

Rivelata la ragione per cui Steve Jobs non permetteva ai suoi figli di usare l'iPhone

I figli del padre dell'iPhone, Steve Jobs, difficilmente potevano usare cellulari o tablet. La ragione? Secondo il visionario della Apple, era interessato a... 27.09.2021, Sputnik Italia

Così si esprimeva nel 2010, durante un'intervista al New York Times in cui il giornalista Nick Bilton gli chiedeva se i suoi figli amassero l'iPad e la risposta che diede lo sorprese. L'iPad era appena uscito, era ovunque e il giornalista si aspettava un'altra risposta da Jobs. Bilton ha ricordato l'intervista al quotidiano americano.Jobs non era l'unico a seguire una linea antitecnologica in casa. I magnati della tecnologia sono riluttanti a lasciare che i loro figli trascorrano la giornata davanti allo schermo. Ad esempio, Chris Anderson, ex redattore del popolare portale tecnologico Wired, fa lo stesso con i suoi piccoli. Bill Gates, padre di Microsoft, è noto per avere un'idea simile.

