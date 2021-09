https://it.sputniknews.com/20210927/risparmio-degli-italiani-tra-fondi-di-risparmio-gestito-e-investimenti-nellimmobiliare-13076543.html

Risparmio degli italiani tra fondi di risparmio gestito e investimenti nell’immobiliare

Lo scorso 2020 la chiusura dell’economia italiana ha costretto gli italiani ad un risparmio obbligato, risparmio che poi si è riversato in parte nei consumi... 27.09.2021, Sputnik Italia

Per quanto riguarda il risparmio gestito, Assogestioni informa che ad agosto sono stati raccolti 9,3 miliardi di euro di sottoscrizioni nette, mettendo a segno l’ottavo mese di crescita consecutiva e raggiungendo i livelli di raccolta che per l’ultima volta si sono visti nel 2014.Sommando le raccolte mensili, si giunge così ad una raccolta da inizio 2021 pari a 67 miliardi di euro. Una somma che porta il totale al livello record di 2.561 miliardi di euro di risparmio degli italiani investito nei fondi di gestione (una cifra che equivale quasi quanto il debito pubblico dell’Italia).Nel dettaglio, il 51,4% delle masse gestite è confluita nelle gestioni collettive, mentre il 48,6% è confluito nelle gestioni di portafoglio.Risparmio degli italiani e investimenti nell’edilizia residenzialeNon solo risparmio investito in strumenti finanziari, o speso per dare sfogo alla domanda repressa dalle chiusure, il risparmio degli italiani è confluito anche in investimenti nell’immobiliare residenziale.Il mattone è cresciuto del +42% già nel 2020, con un prezzo medio delle nuove abitazioni cresciuto del +6,4% ad inizio 2021 rispetto allo stesso periodo del 2015.Non si prevedono, quindi, crescite dei prezzi durature nel tempo o squilibri nel settore immobiliare.Tuttavia il risparmio degli italiani resta alto e non si prevede un ritorno ai livelli precedenti la pandemia prima della seconda metà del 2024. Il risparmio degli italiani farà ancora una volta da cuscinetto alle emergenze delle famiglie.

