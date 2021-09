https://it.sputniknews.com/20210927/resti-umani-trovati-a-lampedusa-ennesima-tragedia-dei-migranti-13072931.html

Resti umani trovati a Lampedusa: ennesima tragedia dei migranti

Resti umani ritrovati e segnalati dalla Capitaneria di Porto, in località Cala Pulcino, a Lampedusa. I vigili del fuoco dell'isola stanno provvedendo al... 27.09.2021, Sputnik Italia

Si tratterebbe molto probabilmente dei dispersi di un naufragio avvenuto al largo della Sicilia il 30 giugno scorso. All'epoca si era capovolto un piccolo natante nel tratto di mare che separa Lampedusa dall'isolotto di Lampione, facendo finire in mare tutti i migranti che erano a bordo, e che risultavano essere 7 donne, una delle quali incinta al secondo mese, e i restanti 46 superstiti. I vigili del fuoco dell'isola sono in azione per effettuare il recupero sia via terra che per mare.Lo scorso 9 luglio, la nave Dattilo della Guardia Costiera ha messo in acqua nelle adiacenze del presunto naufragio un robot sottomarino, localizzando l'imbarcazione e i corpi dei migranti ancora dispersi. Il 4 settembre scorso poi, due cadaveri in avanzato stato di decomposizione erano stati trovati nella località di Cala Spugne. Erano state le forti correnti marine a portare i due corpi fino a riva. Ma il primo cittadino dell'isola è piuttosto scettico sulla reale possibilità di stabilire se i resti appartengano o meno ai migranti annegati nel naufragio tra Lampedusa e Lampione del 30 giugno:"Sono brandelli umani, ossa - dice - è impossibile stabilire a chi appartengono".Proseguono le operazioni di recupero.

