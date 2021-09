https://it.sputniknews.com/20210927/regno-unito-fara-investimenti-miliardari-per-diventare-superpotenza-scientifica-e-spaziale-13081988.html

Regno Unito farà investimenti miliardari per diventare superpotenza scientifica e spaziale

Regno Unito farà investimenti miliardari per diventare superpotenza scientifica e spaziale

La Gran Bretagna ha consolidato la sua ambizione di diventare il principale esecutore di lanci di piccoli satelliti commerciali in Europa entro il 2030. 27.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-27T20:43+0200

2021-09-27T20:43+0200

2021-09-27T20:43+0200

economia

tecnologia

finanze

spazio

innovazione

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/13082027_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_720d2c06bb2885b203abfa3be3e78e81.jpg

Il Dipartimento per le imprese, l'energia e la strategia industriale del Regno Unito, il ministero della difesa e l'Agenzia spaziale del Regno Unito hanno lanciato la Strategia Spaziale Nazionale (NSS), che presenta la visione del governo sul futuro del Paese nei settori dell'innovazione e della ricerca spaziale. Il segretario alla Difesa Ben Wallace ha affermato che la capacità di operare nello spazio è "fondamentale" per garantire il successo delle forze armate britanniche. La NSS vedrà un maggiore sostegno, esteso alle imprese e agli innovatori del settore spaziale del Regno Unito.Far crescere il Regno Unito come superpotenza scientifica e tecnologica è un altro obiettivo fissato dal governo. Il ministro della Scienza e dell'Innovazione George Freeman ha affermato che, integrando le attività spaziali commerciali e militari, il Regno Unito si affermerà come "una delle economie spaziali più attraenti e innovative del mondo".Il governo prevede inoltre di aumentare la resilienza della nazione al rischio di eventi meteorologici avversi tramite la Strategia nazionale di preparazione alle condizioni meteorologiche nello spazio.Le condizioni meteorologiche avverse dello spazio possono interrompere le prestazioni della tecnologia sulla Terra, comprese le reti elettriche e i sistemi di navigazione satellitare.La NSS attribuisce inoltre priorità allo sviluppo di cosmodromi in tutto il Paese, dalla Cornovaglia alle Isole Shetland, per capitalizzare la forza competitiva del Regno Unito nella produzione di piccoli satelliti. La strategia è stata accolta con favore dalle parti interessate, come Rolls-Royce Defence, Aerospace, Defence, Security & Space Group (ADS) e l'associazione di categoria UKspace.

https://it.sputniknews.com/20210927/quanto-costa-il-turismo-spaziale-con-space-adventures-13058926.html

1

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, tecnologia, finanze, spazio, innovazione, regno unito