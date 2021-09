https://it.sputniknews.com/20210927/quanto-costa-il-turismo-spaziale-con-space-adventures-13058926.html

Quanto costa il turismo spaziale con Space Adventures?

Un biglietto turistico per un volo nello spazio sulla Soyuz costa circa 50 milioni di dollari. 27.09.2021, Sputnik Italia

A Spaces Adventures hanno raccontato quanto costa un'escursione nello spazio. Il costo di un volo turistico sulla navicella spaziale Soyuz è di circa 50 milioni di dollari americani, ha detto ai giornalisti Sergey Kostenko, direttore dell'operatore di turismo spaziale Space Adventures, dopo la conferenza dal titolo: "Lezioni spaziali con il cosmonauta Fedor Yurchikhin" al distretto fieristico moscovita VDNKH. Kostenko ha osservato che l'inizio dei voli di Crew Dragon di Elon Mask con a bordo turisti non ha influenzato il costo del volo sulla Soyuz. Ad oggi, otto turisti spaziali sono volati nello spazio a bordo della navicella Soyuz, uno di loro per ben due volte. Il prossimo volo di due turisti contemporaneamente è previsto per dicembre.

2021

