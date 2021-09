https://it.sputniknews.com/20210927/per-bloomberg-draghi-lunico-in-europa-con-la-levatura-della-merkel-13080233.html

Per Bloomberg 'Draghi l'unico in Europa con la levatura della Merkel'

Per Bloomberg 'Draghi l'unico in Europa con la levatura della Merkel'

Attestato di stima nei confronti del presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, da parte di Andreas Kluth, editorialista dell’agenzia di informazione... 27.09.2021, Sputnik Italia

Secondo lui, Draghi “potenzialmente può tenere insieme l'Unione Europea” come ha fatto Merkel e “farla andare avanti” come la cancelliera tedesca uscente non è riuscita a fare."Con la cancelliera in uscita c'è un solo leader che ha la levatura" per prendere il suo posto, "e si trova a Roma, non a Parigi", si legge nell'editoriale.L’editorialista di Bloomberg scrive anche che “la persona che ha la mano alzata” per reclamare il posto di Angela Merkel è il presidente francese Emmanuel Macron, ma affinché questi diventi leader è necessario che gli europei si dicano d'accordo sul fatto che sia lui a guidarli. Secondo un sondaggio dell'European Council of Foreign Relations, però, “solo il 14%” degli europei “sceglierebbe Macron come l'ipotetico presidente dell'Europa, rispetto al 41%” che preferisce ancora la cancelliera uscente.Draghi, inoltre, ha una carriera precedente a quella di presidente del Consiglio: “Come presidente della Bce ha probabilmente fatto più di chiunque altro per salvare la moneta unica dal collasso”.Ed infine, sul “palcoscenico mondiale Draghi ha già lasciato la sua impronta. Ha posizionato il suo paese più chiaramente contro la Cina e la Russia, e quindi al fianco degli Stati Uniti, più di quanto hanno fatto Merkel e Macron”.

