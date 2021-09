https://it.sputniknews.com/20210927/papa-francesco-contro-laborto-e-un-omicidio-13075160.html

Papa Francesco contro l'aborto: "E' un omicidio"

Papa Francesco contro l'aborto: "E' un omicidio"

Secondo il Pontefice, "è diventata un'abitudine bruttissima". Critiche anche all'eutanasia e appello per una sanità gratuita per "superare le disuguaglianze". 27.09.2021, Sputnik Italia

Papa Francesco ha stigmatizzato l'aborto senza se e senza ma, paragonandolo ad un omicidio e constatando amaramente che è diventato ormai una cattiva abitudine per risolvere un problema."C’è lo scarto dei bambini che non si vogliono ricevere e con quella legge dell’aborto che li uccide e oggi questa è diventata una abitudine ‘normale’, che è bruttissima perché è un omicidio. Per capirlo bene ci aiuti fare una doppia domanda: è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? E’ giusto affittare un sicario per affrontare un problema? Questo è un aborto", le parole del Santo Padre durante l'udienza alla Pontificia Accademia per la VitaIl Pontefice ha inoltre criticato l'eutanasia, parlando anche di "eutanasia nascosta" per gli anziani, che nella società moderna spesso sono considerati "materiale di scarto".Il Papa ha poi fatto un appello per una sanità accessibile per tutti, in particolare per quelle persone che non possono permettersi di pagare le cure. L'assistenza sanitaria gratuita è un modo per "superare le disuguaglianze".Ricordiamo che ieri i cittadini della Repubblica di San Marino in un referendum hanno sostenuto la legalizzazione dell'aborto con un'ampia maggioranza. D'ora in poi entro le prime 12 settimane una donna potrà interrompere volontariamente la gravidanza, così come “se c'è un pericolo per la vita della donna o se vi sono anomalie e malformazioni del feto che mettono a serio rischio la salute fisica o psichica della donna”.

